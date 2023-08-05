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Gündem Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı
Gündem

Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 14:28:00 - 2023-08-05 14:33:35
Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, yolsuzluk iddiaları nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Khan, makamında aldığı hediyeleri satmaktan elde ettiği parayı bildirmediği iddiasında suçlu bulundu. İmran Khan ise, suçlamaları reddetti.

Kararın ardından Khan, Lahore'daki evinden gözaltına alındı.

Daha önceden kaydedilmiş bir açıklamada, eski adıyla Twitter olan X üzerinden destekçilerine şunları söyledi: "Tek bir talebim var, sessizce evde oturmayın."

Khan, görevden alınmasından bu yana karşı karşıya kaldığı 100'den fazla davadan oluşan iddiaların siyasi nedenlerle ortaya çıkarıldığını söylüyor.
Karar açıklandığında, bazı dava avukatlarını da içeren bir kalabalık bina dışında "İmran Khan bir hırsızdır" diye tezahürat yapmaya başladı.
Uzun aylar boyunca tutuklanmaktan kaçınmayı başarmış, destekçileri bazen onu gözaltına almaktan korumak için polisle mücadele etmişlerdi.

Yüksek Mahkeme Khan’ın serbest bırakılmasını emretmişti

Khan’ın başında olduğu hükümet geçtiğimiz sene nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından iktidardan düşmüştü. Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs’ta İslamabad Yüksek Mahkemesi’ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı. Khan’ın tutuklanmasının ardından destekçileri ülke genelinde sokaklara dökülmüş, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, en az 290 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde en az 2 bin 500 kişi de gözaltına alınmıştı.

Yüksek Mahkeme, Khan’ın yargılandığı davada tutuklanmasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirmiş ve "derhal serbest bırakılmasını" emretmişti.
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