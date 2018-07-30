Dost Kart sahibi 50 kişi işe alınacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan ile İzmir Bornova Belediye Başkanlığı sosyal yardım işleri müdürlüğü gençlik merkezi dost kart sahibi olanlar arasından 50 kişi kamu personeli alımı yapılacak. Alımlar için başvurular 30 Temmuz 2018 pazartesi başlayıp 1 Ağustos 2018 de sona erecektir.

İl özel idareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında alım yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler şöyle; nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraflı detaylı CV, dost kart fotokopisi ve öğrenci veya mezun belgesi olması gerekmektedir.

Başvuracak aday 18 yaş ile 35 yaş aralığında olması, önlisans ve lisans mezun veya öğrenci olması (açık öğretim hariç) gerekmektedir.

Başvurular şahsen kazım dirik mahallesi süvari caddesi numara 17 kat 1 Bornova İzmir adresinden yapılacaktır. İletişim numaraları ilan kılavuzunda yer almaktadır.