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Döşemealtı Belediyesinden Kırkgöz Gölü’nde temizlik

Döşemealtı Belediyesi, birinci derece doğal SİT alanı Kırkgöz Gölü’ndetemizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
Döşemealtı Belediyesinden Kırkgöz Gölü’nde temizlik

Döşemealtı Belediyesi, birinci derece doğal SİT alanı Kırkgöz Gölü’ndetemizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Antalya’nın en büyük su kaynaklarından beslenen doğa harikası Kırkgöz Gölü içinde ve çevresinde Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam etti.Değişik türde kuşlara ev sahipliği yapan, nilüfer çiçekleriyle görsel şölen sunan 1. derece SİT alanı içinde ki Kırkgöz Gölü’nde ilk etap dabitki çöpleri, balçık ve atıklar toplandı, ardından suyun çekildiği alanlar mıcır ile kaplandı, son olarak da piknik yapmaya gelenler için hazırlanan kameriyeler boyandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
  1. doğa

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