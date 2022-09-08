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Spor Dorukhan'dan kötü haber
Spor

Dorukhan'dan kötü haber

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 07:40:00 -
Dorukhan'dan kötü haber

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros ile oynayacakları maç öncesinde Dorukhan Toköz hakkında açıklama yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Birtakım değişiklikler oyuncu profiline göre yapılabiliyor. Antalyaspor maçı harici kaybetmeden ilerliyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız, iyi bir kadromuz var ve yaşadığımız talihsiz sakatlıklar var. Joker bir oyuncu olan Dorukhan'ı kaybettik. Dorukhan hem yerli hem her bölgede oynayan jokerimizde ama sezonu kapattı bizim için büyük eksiklik

Ligi iyi tanıyan bir teknik ekip, tecrübeli oyuncular, hedefe kitlenmek... Bunun karşılığını aldık. Yeni transferler var. Bu sene itibarıyla daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum

Kaliteli bir kadroya sahibiz. Yarın iyi bir başlangıç yaparak buradan dönmek istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak.

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