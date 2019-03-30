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Dörtlü zirvenin onur konuğu Türkiye

Onur konuğu olarak Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesine katılmak üzere Romanya’ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ikili temaslar gerçekleştirdi ve Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:42
Dörtlü zirvenin onur konuğu Türkiye

 Hacı Yakışıklı  Bükreş 

Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan dörtlü zirvesine ev sahipliği yapan Bükreş’te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, program çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Çipras, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aelxander Vujic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Türkiye, AB Dönem başkanı Romanya’nın ev sahipliği yaptığı zirveye, Romanya Başbakanı tarafından onur konuğu olarak davet edildi. Bu davetin Romanya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine desteğinin güçlü bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

Türk şehitliğine ziyaret

Bükreş Merkez Camii’nde cuma namazını kılan Oktay, daha sonra Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Oktay, şehitlikteki Üç Sütunlu Anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ardından şehitlik defterini imzalayan Oktay, deftere şunları yazdı: “Türk milletinin bağımsızlığının nişanesi olan şehitlerimizin huzurunda bulunmaktan şeref duyuyorum. Japonya’dan Cezayir’e, Myanmar’dan Malta’ya, Yemen’den İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanında istirahatgahları bulunan şehitlerimiz, dün vatanımızın müdafaası için can verdikleri topraklarda bugün birer dostluk köprüsü vazifesi görmektedir. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasın ne büyük zorluklarla elde edildiğini biliyor, şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüz vatanımıza inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Aziz Türk milleti için çalışırken şehitlerimizin bizlere bıraktıkları bu mirasın emsalsiz bir değer taşıdığını daima hatırlıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum” Oktay’a ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz eşlik etti.

Türk işadamlarıyla buluşma

Bükreş’teki temasları çerçevesinde Dış İlişkiler Konseyi (DEİK)Türkiye-Romanya İş Konseyi üyesi işadamları ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada da şunları kaydetti: “Romanya ile 6,3 milyarlık bir ticaret hacmi çok güzel ama 10 milyar hedefi ile yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Ticaret Bakanımız bunu açıkladılar. Bizler de bunu tekrar tekrar söylüyoruz. 10 milyar doları geride bırakacak şekilde fırsatlar bizi ilgilendiriyor. Sorunları çözelim, ileriye bakalım. Bir başka güzellik ise Romanya ile ticaret dengemiz artı veriyor. 1,4 milyar dolarlık artı değer olması bizim açımızdan iyi bir şey. Türkiye ve Romanya’da ilişkilerin artırılmasına dönük son derece olumlu bir atmosfer var. Romanya’nın AB’nin Dönem Başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:42
  1. Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan dörtlü zirvesi
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Yunanistan Başbakanı Çipras
  4. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aelxander Vujic
  5. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
  6. Romanya Başbakanı Viorica Dancila
  7. AB Dönem başkanı Romanya
  8. Bükreş Merkez Camii
  9. Bükreş Türk Şehitliği
  10. cuma namazı
  11. Üç Sütunlu Anıt
  12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  13. Japonya
  14. Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz
  15. Dış İlişkiler Konseyi (DEİK)
  16. Türkiye-Romanya İş Konseyi

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