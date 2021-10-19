Dörtlü Zirve'den ortak bildiri! Erdoğan'ın o ifadesi ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı

Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı. Uluslararası bir bildiride ilk defa FETÖ, terör örgütü olarak geçti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “birlikte daha adil bir dünya” mesajı da böyle bir bildiride ilk defa yer aldı.