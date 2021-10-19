Dörtlü Zirve'den ortak bildiri! Erdoğan'ın o ifadesi ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı. Uluslararası bir bildiride ilk defa FETÖ, terör örgütü olarak geçti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “birlikte daha adil bir dünya” mesajı da böyle bir bildiride ilk defa yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ile Togo, Burkina Faso, ve Liberya devlet başkanlarının katıldığı Dörtlü Zirve sonrası ortak bildiri yayımlandı.
Dört Devlet Başkanı, güvenlik, sağlık, iklim ve kalkınma ortamından kaynaklanan sınamalara ilişkin ortak menfaat meselelerine ilişkin fikir teatisinde bulundu.
Devlet Başkanları, bilhassa Gine Körfezi'nde küresel korsanlıkla mücadele etmek için karalı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Dört Devlet Başkanı ayrıca, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğine ilişkin fikir teatisinde bulundu.
Terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapılmayacak
Devlet Başkanları, DEAŞ, FETÖ, El-Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapılmayacağı konusunda kararlılıklarını teyit ettiler.