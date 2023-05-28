Dört yandan ilginç oy verme görüntüleri! Kuzuyla bile gelen oldu

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için vatandaşlar bu sabah saat 08.00’den itibaren sandık başına oy kullanmaya gitti.

Bazı vatandaşların sandığa giderken giymeyi tercih ettikleri kıyafetler gündem oldu. Bazı batandaşlar yörük kıyafeti, bazıları Efe kıyafeti giyerek sandığa gitti.

Nikah günü, seçim gününe denk gelen çiftler, sandık başına gelinlik ve damatlıkla geldi. Bir vatandaş ise sandık başına kuzusuyla birlikte gitti.

YÖRESEL KIYAFETLERLE SANDIĞA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Durukan ile fotoğraf çektirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EFE KIYAFETLERİYLE GELDİLER

Aydın'da bir grup seçmen, Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi.

GELİN-DAMAT ÖNCE SANDIĞA SONRA NİKAH MASASINA

Düzce’de bir çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy kullandı. Nikah tarihleri ile seçim tarihi aynı güne denk gelen çift, nikahtan önce sandık başına giderek oyunu kullandı.

KUZULU SEÇMEN

Bir vatandaş, sandık başına kuzusuyla gitti. Sandık görevlileri ve diğer vatandaşların ilgisini çeken kuzulu seçmen gülümsetti.

MERAKLI KEDİ

Bir okulda çekilen bu fotoğrafta ise bir kedi, seçim kabininin tepesine çıkarak içine bakarken görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta bir seçmen, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri ve papağanı ile geldi.

Vatandaş, "Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim" dedi.