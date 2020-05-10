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Aktüel

Dört saatte çocukluklarına dönüp salıncağa bindiler

Burdur’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından parkları doldurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:08:09 -
Dört saatte çocukluklarına dönüp salıncağa bindiler

Burdur’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından parkları doldurdu.


Parklar, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla doldu. 2 aydır evinden çıkmayan kronik astım hastası 63 yaşındaki Mediha Uysal kendini park attı. Yeşillik içinde Atatürk Parkı’nda mutlu olduğunu söyleyen Mediha Uysal gönlünce dinlendi ve bir ara çocukluğunu bile yaşadı. Salıncağa binen Mediha teyze, "Çok mutluyum" dedi.


Tam 57 gündür sokağa çıkmadığını ifade eden 72 yaşındaki İbrahim Taşkın ve eşi Fahriye Taşkın da, havanın çok güzel olduğunu, yürüyüş mesafesinde yürüdüklerini söylediler.

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