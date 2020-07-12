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Dört il için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 13:58:00 -
Dört il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Yağışların Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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