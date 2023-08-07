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Gündem Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok
Gündem

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Yeniakit Publisher
2023-08-07 12:49:00 -
Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Sosyal medya paylaşımları ile ahlaksız yaşam tarzını topluma teşhir ederek gündeme gelmek için çırpınan Murat Övüç'ün kepazeliğine geçit vermedi. Takdir toplayan kararı veren Samsun Valiliği yaptığı açıklamada programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu bildirdi.

Samsun Valiliği, eşçincel sapkın Murat Övüç ile ilgili takdir toplayan bir karara imza attı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya dair şu açıklama yapıldı:

“Bir organizasyon firması tarafından ‘Kadınlar Matinesi’ adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum’da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’ uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Sapkın Murat Övüç’ün 22 Ağustos’ta yapacağı etkinlik için Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Nur

Bu sapıklara millet olarak dur demeliyiz . Allah belamızı vermeden

ADİL

EVET BU KARARI DESTEKLİYORUZ EVET BU MÜSLÜMAN TOPLUMDA BU KADAR İBNE RAHATÇA TÜREDİYSE SORUN BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ TOPLUM DÜZELMELİ YOKSA NANAY BU KARARLAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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