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Dört büyüklerin borcu dağları aştı

Türk futbolunda “Dört büyükler” olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaşırken kulüplerin Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören hisseleri de yatırımcısını üzdü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:29
Dört büyüklerin borcu dağları aştı

EKONOMİ SERVİSİ

Dört büyüklerin geride kalan aylarda açıklanan mali tabloları ve başkanlarının beyanlarına göre 8,7 milyar lira olan toplam borç, son iki aydaki kur artışları ve faizlerle 9,5 milyar lirayı geçti.

“Dört büyükler” arasında en fazla borç Fenerbahçe’de bulunuyor. Toplam 10 milyar liraya yaklaşan borçlarda sarı-lacivertli kulübün payı 3,5 milyar lira durumunda. Fenerbahçe’yi 2,8 milyar lira ile Galatasaray izlerken, Beşiktaş’ın borcu 2,1 milyar lira civarında. Trabzonspor Kulübünün borcu da 1,1 milyar lirayı buluyor.

Takımlar borçlarını ödeme mücadelesi verirken BİST’te işlem gören hisseleri de yatırımcıları üzdü. Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Fenerbahçe hisseleri yılbaşına göre yüzde 15, Galatasaray hisseleri ise yüzde 18’e yakın değer kaybederken en büyük kayıp Beşiktaş hisselerinde yaşandı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisselerindeki kayıp ise yüzde 40’a ulaştı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:29
  1. İstanbul
  2. dört büyükler
  3. borç
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Beşiktaş
  7. Trabzonspor

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