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Spor 'Dört Büyükler'in borcu da büyük
Spor

'Dört Büyükler'in borcu da büyük

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle olan borçları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 21:40:00 -
'Dört Büyükler'in borcu da büyük

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.

Fenerbahçe zirvede

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

Beşiktaş'ın borcu 5,47 milyar lira

Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

Galatasaray 3. sırada

Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.

Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

Trabzonspor'un toplam yükümlülüğü 1,44 milyar lira

İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.

Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.

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Yorumlar

hasan yılmaz

devlet asla karışmamalı kendi işlerini kendileri halletsin milyon dolarları oyuncuların ayağına sererken düşünselerdi
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havva BULUT

bırak futbolu esnafa bak halka bak herkes borclu akit sen görmezden geliyon ama olmuyor gündeme getirmesende halk cebini biliyor iyi geceler
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