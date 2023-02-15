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Spor Dört büyükler canlı yayında bağış topladı
Spor

Dört büyükler canlı yayında bağış topladı

Süper Lig'deki dev kulüplerin başkanı Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katıldı. Başkanlar canlı yayında telefonlara bakıp bağış toplanması için yardımcı oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 23:21:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Futbol dünyasının önemli isimleri de bu yayına katıldı.

Ünlü simalar sundu

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve milyonlarca vatandaş depremzedelere destek oldu.

Başkanlar yan yana oturdu

Dört büyük kulübün başkanları Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, yan yana oturup telefonlar aracılığıyla arayanlardan bağış topladı. Futbolcular Altay Bayındır, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı.

100 milyar lira aşıldı

Futbolcular Altay Bayındır, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı. Türkiye Tek Yürek programında yaklaşık 2 saatlik sürede 100 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.

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