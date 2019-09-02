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Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280 kilometre hızla Bahamalar’ı vurdu

Kasırga, şiddetini artırarak Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280 kilometre hızla Bahamalar’ı vurdu

Hızı saatte 280 km'ye yaklaşan kasırganın şiddeti, ''Kategori 5'' seviyesine yükseldi. Bahamalar’ı adeta alt üst eden kasırga, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik hatlarını yerle bir etti, ahşap yapıları ise yıkıp geçti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ''çok tehlikeli'' uyarısında bulunduğu Dorian Kasırgası'nın bölgede yakın tarihte görülen en güçlü kasırga olduğunu duyurdu.

Bahamalar’da yaşayanlar ise yaklaşan kasırga öncesi belirlenmiş olan güvenli noktalara tahliye edilmişti. Kasırga’nın Dorian’ın şiddetli yağmur, kuvvetli dalgalar ve yıkıcı rüzgârla Bahamaları etkisi altına aldıktan sonra yönünü ABD’ye çevirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump Twitter’dan, ''Bahama halkı için dua ediyoruz. Daha önce hiç olmadığı hızda vuruyor'' mesajını yayınladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
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