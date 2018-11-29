Dörde tek! Cumhuriyet yazarları Osman Kavala yüzünden birbirine girdi

Cumhuriyet yazarı Bartu Soral, Osman Kavala hakkında çok konuşulan bir yazı kaleme aldı. 27 Kasım'da yayımlanan yazısında Soral, Öcalan ile Kavala arasındaki ilişkiden bahsetti, yıllar önce Kavala'nın kendisine ve kurduğu bir heyete attığı iftirayı anlattı. Şapkasını önüne koyup Kavala hakkında eleştirel bir yazı kaleme alan Soral'a karşı, diğer Cumhuriyet yazarları adeta ittifak kurdu. Soral'ın yazısına bugün, Cumhuriyet'in dört köşe yazarından cevap geldi.

"Kusmamı ve öğürmemi durduramıyorum"

Bartu Soral'ın köşe yazısına tepki gösteren isimlerden biri olan Zeynep Oral, dosyalardaki gizlilik kararına rağmen Soral'ın Kavala'yı terörle ilişkilendirdiğini söyleyerek yazarın bu tutumunu eleştirdi. Soral'ın yazısını okuduğundan beri hastalandığını iddia eden Oral, "Kusmamı ve öğürmemi durduramıyorum... İyileşinceye dek, siz okurlardan izin istiyorum" diye ekledi.

"Kavala'yı sevmeyebilirsiniz..."

Soral'ın ismini anmadan köşesinde bu konuya değinen bir diğer yazar Orhan Bursalı ise, "Kavala’yı sevmeyebilirsiniz, ama ona tıpkı iktidar ve yandaş medyasının diliyle, aslı astarı olmayan birtakım iddialarla saldırırsanız, hele kendisini savunamayacak bir durumdayken, iktidarın uygulamalarına destek çıkmış olursunuz. O zaman size yapılacak haksızlıklara karşı söyleyecek sözünüz sıfırdır" diyerek kendince yakındı.

Aysever, Kavala'ya ve Demirtaş'a sahip çıktı

Soral'ın savına karşı çıkan Enver Aysever de şunları yazdı: "Osman Kavala tartışması sürüyor. Bir yılı aşkın süredir tutuklu birinden söz ediyoruz. İddianamesi yok. Hoş yazılınca neyle karşılaşacağımız da meçhul. Benzer durum Selahattin Demirtaş için farklı bağlamda geçerli. AİHM sert uyarı yaptı. Kavala’nın da Demirtaş’ın da hakkını savunacağız. Neden mi? Ben memleketimde hukukun üstünlüğü olsun istiyorum. RTE önünde ceketini ilikleyen hukukçular olmasın istiyorum."

"İnsan söyleyecek söz bulamıyor"

Emre Kongar ise, “Sevgili okurlarım, ülke o hale geldi, kin ve nefret o kadar yaygınlaştı, olaylar, söylemler, eylemler o denli çığırından çıktı, hakaretler, saldırılar, suçlamalar, iftiralar, (en tepedekilerden en yakınınıza sızmış olanlara kadar) herkesin o denli olağan üslubu haline geldi ki... İnsan bazen söyleyecek söz, yazacak kelime bulamıyor" ifadelerini kullandı.

Soral ne yazmıştı?

Kavala konusunda bir eleştiri yazısı kaleme alan Bartu Soral 27 Kasım'daki köşe yazısında şunları kaleme almıştı:

İşaret fişeğini; 29 Eylül’de “Osman Kavala ve Nazlı Ilıcak serbest kalsa dolar 5 liranın bile altına düşmez mi” diyerek Ertuğrul Özkök çaktı. Bu fevkalade tehlikeli ilişkiyi nasıl kurdu, ona sormak lazım…12 aydır iddianamesi yazılmadan tutuklu olan Osman Kavala için o tarihten sonra basında tabiri caizse bir kampanya, bir lobi faaliyeti başladı.

Hukuki boyut

Osman Kavala; iddianamesi henüz yazılmayan on binlerce mağdurdan birisi. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesi, terör dahil belli başlı suçlarda, kuvvetli suç şüphesinin var olması halinde tutuklama kararı verilebileceğini öngörüyor. Bu durumda suç şüphesinin oluşması ile tutuklama bir adli kontrol olarak uygulanıyor; yapılacak soruşturma neticesinde savcılık tarafından toplanan deliller ile iddianame hazırlanarak dava açılıyor. Bu düzenleme içerisinde esas hak ihlalleri, soruşturma aşamasının ağır aksakişletilmesinden ve delillerin eksik ve taraflı toplanmasından kaynaklanıyor. Esasen bir tedbir mahiyetinde olan tutuklamanın ölçüsüz uygulanması ile şüpheliler açıkça hüküm giymeden cezalandırılıyor. Ve en temel anayasal haklarımız ihlal ediliyor. Bu kesinlikle kabuledemeyeceğimiz bir uygulama. Herkes için süratle düzeltilmeli.

Kimdir Osman Kavala?

Birleşmiş Milletler’de yaşanan bir olaya kadar tanımıyordum… Sonra tanıdım… Sene 2008, Birleşmiş Milletler’de yöneticiyim. Diyarbakır’da uygulanacak 37 milyon dolarlık bir kalkınma projesi hazırlandı. Dönem de tam açılım dönemi... İşin başına bir proje müdürü seçeceğiz. İlan verdik, Diyarbakır’da yaşayan pek çok vatandaş başvurdu. Bir heyet kurduk, başvuruları değerlendirsin diye. Heyet bir adayı göreve uygun buldu. Diyarbakır’da oturan, Kürt kökenli bir yurttaşımız. Meğer Osman Kavala ve 41 tane sivil toplum örgütü, 37 milyon dolarlık projenin başına Nurcan Baysal isimli bir kişi geçsin istiyorlarmış!.. Heyetin seçmediği bu kişi için BM Genel Sekreteri’ne mektup yazdılar. Seçilmeyen aday “Kürt olduğu için seçilmedi”, bu “insan haklarına ve demokrasiye” aykırıdır diyerek, hem yalan söylediler, hem de üstüne titrediğimiz evrensel değerleri şahsi çıkarları için paravan olarak kullanmaktan imtina etmediler. Çünkü göreve seçilen de Kürt kökenli bir yurttaşımızdı! Bunu bilmiyorlar mı?.. Bilmiyorsanız, bilmeden ne mektup yazıyorsunuz? Biliyorsanız, zaten rezalet!.. Etnik kimlik üstünden mağduriyet yaratarak kendi istedikleri kişiyi 37 milyon doların başına geçirmeye çalışıyorlar. Diğer başvuranların hakkı ne olacak?..

(...)

Ergenekon davası

Ergenekon davası… Yarası derin... Pek çok insan uğradığı haksızlıklar sonucu hayatını, sağlığını, canından çok sevdiği evladını kaybetti… Bütün maddi imkânlarından oldu… Her gün yazsak acısı dinmez… Osman Kavala ve geçen gün gözaltına alınan akademisyenlerden bazıları, “sahte ve düzmece belgeleri sebebiyle tarihe geçen, Amerika’nın piyonu FETÖ’nün tertiplediği Ergenekon davası” için; “çok önemli suç iddiaları ve belgeleri içermektedir” diyerek DERİNLEŞTİRİLMESİ talebinde bulunmuşlardı…

Öcalan’la muhabbet

Basında yer aldığı ve tarafların da tekzip etmediği bir muhabbetin tarafı. PKK terör örgütü başı Öcalan, açılım sürecinde kendisiyle görüşmeye giden heyete; “Kavala’ya sevgilerimi iletin” diyor. Kavala da ona selamlarını yolluyor. Açılım döneminde İmralı’da Öcalan ile görüşen Ahmet Türk’ün yeni sürece “rehberlik” edecek üç isim arasında saydığı Osman Kavala, PKK ile çözüm sürecinde tespit edilen “Temas ve Diyalog Grubu” üyesi. PKK lideri Öcalan’ın doğrudan seçtiği bir isim.

Soros ve Açık Toplum Vakfı

George Soros. Amerikalı dolar milyarderi. Amerika’nın hedefindeki ülkelere demokrasi götüreceğiz adı altında, parçalama faaliyetleri yürütüyor. Ukrayna’daki çalışmalarına şahit olmuştum… Osman Kavala, işte bu George Soros’un fonladığı Açık Toplum Vakfı’nda yönetici.

Bize demokrasi, insan hakları ve sivil toplum kahramanı olarak sunulan Kavala hakkında ortaya çıkan profil bu… Hukukun üstünlüğünü savunmak ve mağduriyetleri herkes için dile getirmek başka, Osman Kavala gibi bir profili yargı hatasından ötürü sürekli gündeme taşıyarak masum göstermek başka!..