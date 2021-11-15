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Kadın - Aile Donut tarifi, nasıl yapılır? Kolay donut tarifi
Kadın - Aile

Donut tarifi, nasıl yapılır? Kolay donut tarifi

Görüntüsüyle göz dolduran lezzetli donut tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:05:00 - 2021-11-15 22:12:07
Donut tarifi, nasıl yapılır? Kolay donut tarifi

Donut nasıl yapılır? İşte Donut tarifi...

Malzemeler

Hamuru İçin;

1 çay bardağı sıcağa yakın ılık süt
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant kuru maya
Yarım çay bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
1 adet yumurta
2,5-3 su bardağı kadar un (kontrollü ekleyin)

Üzeri İçin;

80 gr (1 paket) eritilmiş çikolata
Renkli pasta süsleri ya da beyaz çikolata, Hindistan cevizi vs.

Kızartmak İçin;

Sıvı yağ

Yapılışı

Sütü ocağa alıp, sıcağa yakın olacak şekilde ısıtalım. Ilık olacak yani mutlaka. Üzerine maya ve şekeri ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım ve üzerini bir kapla kapatıp, 5-6 dk aktifleşmesini bekleyelim. Üzerine sıvı yağ, tuz, su, yumurta ve yavaş yavaş un ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yuvarlayalım. Bir tepsiye aralıklarla dizelim. Üzerine temiz bir havlu örtüp, sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Yarım saat kadar mayalandıktan sonra, ortalarını yuvarlak bir aparatla keselim. Hazırladığımız hamurları, kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartalım. İçinden çıkardığımız yuvarlakları da kızartalım. Kızarttığımız hamurları, kağıt havlu koyduğumuz bir tabağa alalım. Çikolatayı benmari usulü eritelim. Ilıyan donutları çikolataya batırıp, üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun .

 

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