  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dönüş tüm hızıyla devam ediyor
El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi
Motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi
Yerel Dönüş tüm hızıyla devam ediyor
Yerel

Dönüş tüm hızıyla devam ediyor

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile D-650 kara yolunun Sakarya kesiminde yoğunluk oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 01:31:00 -
Dönüş tüm hızıyla devam ediyor

Tatillerini memleketlerinde geçiren kişilerin yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk yaşanırken bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Bayram trafiğine takılmak istemeyen tatilcilere alternatif sunan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolundaki ulaşımı da rahatlatıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden İstanbul'a kadar kesintisiz ulaşım sağlayan yolu tercih eden sürücü sayısında normal günlere nazaran artış olduğu görülüyor.

Ayrıca D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunda da normalin üzerinde bir yoğunluk olduğu gözlendi.

Sakarya Valisi Kaldırım sürücüleri uyardı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, dönüşe geçen sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşların rahat bir şekilde evlerine dönebilmesi için trafik ekiplerinin yoğun bir mesai yaptığını, denetimleri artırdıklarını ve il hudutları içerisinde de gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Vali Kaldırım, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay