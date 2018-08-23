0553 313 94 23

Dönüş trafiği erken başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüş trafiği erken başladı. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:23
Dönüş trafiği erken başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu.

Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu.

5 KM'Yİ BULAN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

 

Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale’de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu.

Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 20:23
  1. Kayseri
  2. Çanakkale
  3. feribot yoğunluğu
  4. kurban bayramı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    paralar bitti
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray Gomis transferini KAP'a bildirdi
  1. Galatasaray Gomis transferini KAP'a..
  2. Beşiktaş'tan 'Ozan Tufan' açıklaması!
  3. Terör devleti İsrail'e yaptırım çağrısı!
  4. Borsa İstanbul'dan cevap: Ahlaka..
  5. Partizan Stadı'nda 2 gol var!
  6. Moskova'nın göbeğinde polislere..
  7. Trump'tan Kuzey Kore'ye kritik atama
  8. Fenerbahçe'nin kasası Joseph de Souza..
  9. Frankfurt bitiyor! Almanlar da..
  10. Tepkiler çığ gibi büyüyor! Dünyadan..
  11. Dikkat! 1 Ocak'tan itibaren parayla..
  12. Adnan Oktar Çetesi'nin dış..
  13. Bağdadi'den 'Brunson' yorumu!
  14. Kılıçdaroğlu'ndan düğün hazırlığı!..
  15. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
  16. Çinli Budist Keşiş Şüe Çıng hakkında..
  17. Yunanistan'a geçmek isteyen 53 kaçak..
  18. Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi..
  19. Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti!..
  20. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!