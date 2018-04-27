Donuk omuz sorunu yaşayanlar dikkat!

HASTALARIN ÇOĞU KADIN

Diyabet gibi hastalıklar, geçirilmiş travmalar omuzda bazı problemlere yol açar. Omzun aynı pozisyonda uzun süre durması ile birlikte, omuzlarınızda gizemli bir sızlama ve ağrı hissedersiniz. Omuz ekleminin bu gibi durumlarda hareket kabiliyetini kaybetmesi ile 'donuk omuz' meydana gelmektedir. Çoğu hasta ilk olarak sütyen tokasını takamama, arka cepten cüzdan alma, sırtını kaşıyamama gibi günlük yaşam aktivitelerini yapamayınca bu durumu fark etmektedir. Hastaların 3'te 2'si kadınlardan oluşmaktadır.

Donuk omuz kas iskelet sisteminde meydana gelen bir hastalık gibidir. Omuzda meydana gelen biyolojik problemdir, biyomekanik değil. Donuk omuz olması için tekrarlayıcı bir yaralanma olmasına gerek yoktur. Kolda meydana gelen kırık sonrası kolun askıya alınmasına bağlı olarak, inme geçiren bir hastada omzun sürekli aynı pozisyonda olmasından dolayı donuk omuz meydana gelmesi daha olasıdır.

40 YAŞ VE ÜSTÜNDE GÖRÜLÜR

Donuk omuz başka sağlık problemlerinin de bir belirtisidir. Diyabet veya kardiyovasküler rahatsızlıkların varlığında ve çoğunlukla 40 yaşın üzerindeki kişilerde görüldüğü açıklanmıştır. Obezite problemleri ve metabolik rahatsızlıklardan kaynaklanan kandaki inflamasyon ile ilişkili bir durumdur. Hipertroidizm de donuk omuz için bir risk faktörüdür. Romatoid artrit, lupus gibi tanı koyulabilir otoimmün hastalıklar da donuk omuza sebep olabilecek faktörlerdendir. Bir diğer risk faktörü de sigaradır. Sigara birçok kronik ağrıya sebep olan bir faktör olarak gösterilir.

TEDAVİSİ İÇİN MANUEL UYGULAMALAR ETKİLİ

Tedavi edici yönde yapılan manuel uygulamalar oldukça etkili ve kısa sürede sonuç vermektedir. Omzunuzda bir problemin varlığını hissediyorsanız, fizyoterapistinize danışmanızda fayda var.