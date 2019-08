“Donör Ol, Umut Ol” kampanyası

Atakum Belediyesi ve Kızılay iş birliği ile başlatılan "Donör Ol, Umut Ol" sloganlı kök hücre ve kan bağışı kampanyasının açılışı gerçekleşti.

Atakum sahilinde bulunan Yalı Kafe Restoranın önünde 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında saat 12.00-24.00 saatlerinde bağış toplanacak olan kampanyanın açılışına Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, CHP Atakum İlçe Sosyal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Birsen Yörük Çalışkan, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Sude Aktimur, Bin Gönüllüden Birisi de Sen Olur Musun Grup Temsilcisi Çiğdem Kuzucu ve bağışçılar katıldı. Açılışın ardından Başkan Deveci ile eşi Gülay Deveci de kan bağışında bulundu.

Samsun’da ilk

Etkinlik organizasyonunda yer alan CHP Atakum İlçe Sosyal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Birsen Yörük Çalışkan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederek, "Bugün Samsun’da ilk defa gerçekleşen bir bağış kampanyasını yapıyoruz. Bu duyarlılığa ve farkındalığa ihtiyacımız var. Konuyla ilgili daha birçok çalışmayı yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Bağış alışkanlık olmalı

Kana ne zaman ihtiyaç duyulacağının belli olmadığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum’da kan bağışı oranında daha yükseklerde olmamız lazım. Bu kampanyayı kalıcı hale getirip, insanlara sürekli ulaşmamız lazım. Yağmur damlası gibi, aynı noktaya ne kadar çok vurulursa o kadar mermerin aşınması gibi bizim de bu bağışı alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Gayretli Kızılay çalışanlarını ve diğer gönüllü kuruluşları bir araya getireceğiz. Bu ciddi bir duyarlılık. Herkesi kan vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

İnsan hayatı kurtuluyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Sude Aktimur ise kök hücre bağışıyla ilgili bilgi vererek, "İyi huylu ve kötü huylu kan hastalıklarımız var. Kötü huyluların içerisinde lösemi ve lenfoma giriyor. Lösemi denilince daha çok çocuklar aklımıza geliyor ama yetişkinliklerde de görülüyor. Lösemi hastalarına kemoterapi uyguladıktan sonra önce akrabaları tarayarak uyumlu verici arıyoruz. Uygun kişi bulunmayınca kan merkezlerinden uyumluları buluruz. Bu tüm dünyada var olan bir banka. Aslında siz burada kan verdiğinizde yarın Avusturalya’dan bir hastaya kan verebilirsiniz. Bir tüp kanla doku grubunuzu, genetik haritanızı bankaya veriyoruz. Toplumun en çok korktuğu şey kemik iliği yapılması. Hayır, sizden kemik iliği alınmıyor, şimdi sadece kan veriyorsunuz ve doku tiplemesi kaydedilecek; sizinle uyumlu hasta bulunduğunda, uygulanacak iğne tedavisiyle kök hücrelerinizin daha güçlü üretimini sağlıyoruz. Bu süreçten sonra yine kolunuzdan yarım poşet kan alıyoruz ve bir insanın hayatı kurtuluyor" ifadelerini kullandı.

“Hedefi aşacağız”

Etkinliğin çok anlamlı olduğuna vurgu yapan Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Biz Kızılay olarak 60 yıldır kan hizmeti faaliyeti gösteriyoruz. Gelişmesini tamamlamış her ülke, ihtiyaç duyulan kanı gönüllü bağışçılardan karşılayacak organizasyonu tamamlamıştır. Ülkemizde de bu açıdan eksik olan unsurları tamamlamak adına çalışıyoruz. Bölgemizde yıllık 120 bin kan bağışına ihtiyaç var. Bizim hedefimiz bu yıl 117 bindi ve şu anda hedefimizin üzerine çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz organizasyonumuz için gerekli tüm aşamaları tamamladık. Bunu ne kadar başarmış olsak da kanın tek bir kaynağı var. O da insan. İnsanların düzenli bağışçı olmalarını sağlamadıktan sonra yapılan her iş boşuna. O yüzden düzenli bağışçı kazanmamız lazım. Yapılan her çalışma gibi bu çalışma da çok önemli. Kan bağışını 18-65 yaş, kök hücre bağışını da 18-50 yaş arası kişilerden alıyoruz. Bir erkek yılda üçer aylık periyotlarla 4 defa, bir kadın da 4 aylık periyotlarla 3 defa kan bağışı yapabilir. Kök hücre bağışını ise bir kere alıyoruz ve sisteme dahil ediyoruz. Bağışçı kişinin kanı uyumlu olduğunda asıl kök hücre alımı o zaman oluyor. Biz aslında burada veri bankasına kişinin bilgilerini eklemiş oluyoruz. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğinde ’Türk Kök’ kuruldu. Şu anda bankada 500 binin üzerinde kayıtlı bağışçı adayı var. Binden fazla nakil bekleyen hastaya uyumlu doku bulunup nakil yapıldı. Konuyla ilgili detaylı bilgileri bizden alabilirsiniz. Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Vazgeçmeyin

Bin Gönüllüden Birisi de Sen Olur Musun Grup Temsilcisi Çiğdem Kuzucu da şunları kaydetti: "Bu önemli etkinliğe Ankara’dan katılıyorum. Amacım kök hücreye dikkat çekmek ve bağışçı sayımızı artırmak. 18-50 yaş arasındaki herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Bizim için en önemlisi bağışçı olmaktan çok, uyum sağlandığı zaman vazgeçilmemesi. Hasta için bu yıkım oluyor. Kesin kararlı olanlar lütfen bağışçı olsunlar. Korkulacak hiçbir şey yok. Organ nakli gibi düşünmeyin. Kaybolan bir organınız veya ağrınız yok. Bence şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı en güzel uygulama kök hücre. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."