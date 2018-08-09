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Dönmez: İran ile ticaretimiz meşru

İran ile ticaretin çok önemli olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ülkeyle yapılan ticaretin de meşru olduğunu vurguladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:15
Dönmez: İran ile ticaretimiz meşru

Özel bir kanala yaptığı açıklamada Türkiye’nin İran’dan doğal gaz ithalatının uzun vadeli kontrata bağlı olduğunu belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “İran ile ticaret arz güvenliği için çok önemli” dedi. İran ile ticaretin meşru olduğunun altını çizen Dönmez, doğal gaz ithalatının süreceğini söyledi. Çin’in Türkiye’ye nükleer teknoloji transferi konusunda açık olduğunu belirten Enerji Bakanı, “Üçüncü nükleer santralin Trakya bölgesinde inşa etmek istiyoruz, yer henüz net belli değil” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:15
  1. Enerji Bakanı Fatih Dönmez

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