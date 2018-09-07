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Dönmez: İlk sondaj 1-2 ay içerisinde Akdeniz’de olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de bulunan hidrokarbon, petrol, doğalgaz ve kömür rezervi araması yapan MTA Oruç Reis sismik arama gemisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

07 Eylül 2018 Cuma 12:25
Dönmez: İlk sondaj 1-2 ay içerisinde Akdeniz’de olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de bulunan hidrokarbon, petrol, doğalgaz ve kömür rezervi araması yapan MTA Oruç Reis sismik arama gemisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gemideki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, milli enerji ve maden politikası kapsamında hem enerji hem maden tarafında yerlileştirme ve yerli kaynak kullanımını arttırmak için ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.

Akdeniz’de yapılacak sondajla ilgili soru üzerine TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi’nin çalışmalarına da değinen Bakan Dönmez, “Şu anda Türkiye Petrolleri o gemiyle ilgili son testlerini, hazırlıklarını yapıyor. Onlar bittikten sonra amacımız 1-2 ay içerisinde kış girmeden orada ilk sondaja başlamak. Kendi ekonomik bölgemiz içerisinde yer alacak. Antalya açıklarında planlanıyor. Ümitliyiz ama bunu biraz zaman gösterecek” diye konuştu.

MTA ORUÇ REİS GEMİSİ

Tuzla’da bir tersanede inşa edilen, yerlilik oranı yüzde 90’ı aşan MTA Oruç Reis Gemisi, Karadeniz’i tarayacak. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28’i araştırmacı, 27’si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 12:25
  1. Antalya
  2. mta oruç reis gemisi

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