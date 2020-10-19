Dönmez: Dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlüsü

Ertuğrul Şahan

Türkiye’nin doğal gaz arama faaliyetlerinde elde ettiği başarının gizli kahramanları gün yüzüne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı’nda ilk kez gündeme gelen Kâşif Denizaltı Robotu’na ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek teknolojiye sahip

Dönmez, “Tedarikçilerimiz, ‘Biz bunu yaparız’ dediler. İş birliği imkânlarımızı ele aldık ve hızlı bir çalışma içerisine girdik. Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi Kâşif’i milli petrol ve doğal gaz sektörüne kazandırdık” dedi. Derin deniz sondajlarının yüksek teknoloji isteyen operasyonlar olduğunu anlatan Dönmez, “Kâşif yüzlerce metre derinlikte bir dalgıcın işini yapıyor. Gemide bulunan komuta konsolu yoluyla bilgileri, gerekli olan elektrik ve video verilerini ana kumandaya aktarıyor. Robotumuz, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Bu sayede su altı akıntılarından aracın ve kabloların minimum etkilenmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Operasyonel maliyetleri azaltıyor

Kâşif’te güçlü itiş gücüne sahip yedi elektrik tahrikli motor bulunduğunu aktaran Dönmez, “Ayrıca çeşitli teknik kollar ve el aletlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hidrolik güç ünitesi mevcut. Bu yönüyle de öne çıkan Kâşif, dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlü hibrit ROV sistemine sahip. 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek olan Kâşif, yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildi. İlerleyen dönemde yapılacak üretimlerde ise yerlilik oranını yüzde 70’in üzerine taşımayı hedefliyoruz. Kâşif önümüzdeki dönemde operasyonel maliyetleri daha da azaltacak” şeklinde konuştu.

Kâşif faaliyetlerine başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli robot Kâşif’in Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını duyurdu. Dönmez, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yerli su altı robotumuz Kâşif, aktif durumda. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan robotumuz; 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya iletecek, mekanik işleri yapacak” ifadelerini kullandı. Dönmez, ayrıca Kâşif’in görüntülerini içeren video paylaşımında bulundu.