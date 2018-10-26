Donma tehlikesi geçiren 3 asker tedavi altına alındı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla kırsalında, operasyonda olan JÖH timlerinin bulunduğu yüksek rakımlı tepede dün geceden bu yana etkili olan soğuk hava, tipi ve kar yağışından etkilenerek donma tehlikesi geçiren 3 asker helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.