Döneri sevdik! Dışarıda yemenin bedeli 30 lira

ONUR YILMAZ / YENİ AKİT



Araştırmalara göre büyük şehirlerde ev dışı tüketim artıyor. Bunda gelir ve yoğun temponun yanında kültürel faktörler de önemli rol oynuyor. Ev dışı tüketim oranlarını ve eğilimlerini belirlemek için 31 ilde 2 bin 713 denekle görüşen araştırma şirketi Konda’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yeme içme yerlerine ilginin giderek arttığına işaret etti. Bu ilginin fiyatları önemli kıldığına temas eden , “Araştırmalarımız dışarıda yeme içme bedelinin ortalama 30 lira olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu, gelire ve yemek yenen yere göre şekilleniyor. Örneğin iyi veya markalı bir mekânda 70 ila 90 liraya yemek yenebilirken, bir büfede veya kafede 20 liraya doymak mümkün” dedi.

ETE RAĞBET VAR

Ağırdır, ev dışında en çok etin ve dönerin tüketildiğini ardından tavuğun geldiğini dile getirdi. Bekir Ağırdır, en çok tercih edilen yeme içme yerlerini de restoranlar, fast foodlar, kafeler ve büfeler olarak sıraladı.

EVDE YEMEK YEMEMEYE BAŞLADIK

Ülkemizde dışarıda yeme oranının yüzde 65, büyük şehirlerde yüzde 70 ila 75 olduğunu vurgulayan Ağırdır, şunları paylaştı:

“Tarım alanlarında ve ufak illerde evde yemek yeme oranı yüzde 50’yi aşarken, büyük şehirlerde yüzde 20’lere iniyor. O yüzde 20 de dar gelirli bölgelerden, mahallelerden teşekkül ediyor. Yani dışarıda yeme içme giderek normalleşiyor. 1970’lerde nadiren, aile efradı veya arkadaşlarla bir araya gelmek için yeme içme yerlerine gidilirdi. Ama şu aşamada devamlı olarak bu gibi yerlere gidiliyor ve ev dışı tüketim hayatın önemli bir öğesi olarak görülüyor. Muhakkak ki bunda artan gelirin ve şehirleşmenin payı büyük.”

ELDE HAMUR AÇMAK KOLAY DEĞİL

Şehirlerde hayat dinamik ve yoğun olduğu için ev dışı tüketimin arttığını belirten Ağırdır, şöyle devam etti:

“Tüketim eğiliminde vaktin de payı var. Örneğin tarım alanlarında, nahiyelerde vakit bol olduğu için evde yemeğini yapıp yeme imkânı var. Ama büyük şehirlerde elde hamur açmak, erişte üretmek hiç de kolay değil. Tabii eğilimde gelirin ve şehirleşmenin yanında hanelerde çoluk çocuk olup olmadığı, dini duyarlılığının bulunup bulunmadığı, gelenek ile göreneklere önem verilip verilmediği de belirleyici öğelerden. Örneğin geniş aileler evde yemeye meyilli iken, dar aileler ev dışını tercih edebiliyor.”

EV DIŞI TÜKETİM ARTIYOR

Sene Fiyat (Milyar Lira)



2016 44

2015 55

2014 50

2013 35

2012 25

2011 25