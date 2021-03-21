Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon liralık katkı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan bazı liman ve baraj projelerinde acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi kapsamında deniz dolgusunda kullanılacak ham maddenin temini amacıyla ihtiyaç duyulan taş ocağı ile bağlantı yoluna isabet eden ve belirtilen yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.