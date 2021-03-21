  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon liralık katkı
Ekonomi

Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon liralık katkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:00:00 -
Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon liralık katkı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan bazı liman ve baraj projelerinde acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi kapsamında deniz dolgusunda kullanılacak ham maddenin temini amacıyla ihtiyaç duyulan taş ocağı ile bağlantı yoluna isabet eden ve belirtilen yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi
Medya

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dönem dizileri, büyük bir tutkuyla takip edilmeye devam ediyor. Noor Play platformunun sahibi M..
Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını değerlendirdi. ..
21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay