Dönen bir daha bakıyor! Pakistanlı genç Ertuğrul sayesinde parladı

Pakistanlı sosyal medya fenomeni Mustafa Hanif, 2018 senesinde bir arkadaşının uyarısıyla, dünyayı ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini fark etti. O günden bu yana çeşitli videolar çeken Hanif, Diriliş’teki Ertuğrul Gazi’ye olan benzerliği sebebiyle çeşitli iş teklifleri aldığını söyledi. Hanif, teklif gelmesi durumunda Pakistan’da çekilecek bir İslami dizide rol alabileceğini de söyledi.

Arkadaşı uyardı

Şöhretin aniden yükselişi hakkında Daily Times’ın haberine göre YouTuber Mustafa Hanif, bir arkadaşının 2018'de Ertuğrul'a benzediğini söylediğini ifade etti.

Hanif, “2018'de bir arkadaşım bana bu karaktere benzediğimi söyledi ancak o dönemde dizi Pakistan'da yayınlanmaya başlamamıştı” dedi.

Markalar peşinde

Ani şöhretin onu değiştirip değiştirmediği sorusu üzerine Mustafa Hanif, birçok markanın onunla çalışmak istediğini söyledi.

Özel bir şirkette çalışan Hanif, çektiği videolar ilgi gördükten sonra çok daha fazla fırsat bulduğunu ve bunlardan fayda sağlamaya çalışacağını belirtti. YouTuber Hanif, “Gelen fırsatları olabildiğince fazla kullanmaya çalışacağım” dedi.

İslami projede yer almak istiyor

Aynı zamanda Hanif, ülkesinde çekilecek bir İslami projede rol alabileceğini söyleyerek yapımcılara mesaj verdi.