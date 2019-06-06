Dönemsel diyetler neden zararlı?

Beslenmek, vücudumuzun ayakta durması için gerekli olan bir araçtır. Bunu bir araç ya da yaşam tarzı haline getirenlerin sayısı bir hayli fazla.

Aslında dönemsel olarak kilo almak ve zayıflamak, kulağa kolay gelse de, hiç normal bir durum değildir. Kışın kilo alma ve yazın verme durumuna vücudumuz 5 - 10 sene ancak dayanabilir. Bu da genç bir vücut için geçerlidir..

Birkaç ay kilo alıp, birkaç ayda da kilo vermeye çalıştığınızda beyin bunu artık algılamamaya ve bünyeniz de bu durumu kabul etmemeye başlayacaktır.

Asıl olması gereken, vücudun; direnç, enerji ve gerekli olan vitaminleri alarak ayakta durmasını sağlayacak kadar beslenmektir. Fazlası yendiği sürece karaciğerde depolanacak ve yağ olarak size geri dönecektir.

Ne yapılması gerekir?

Düzenli bir beslenme sistemi kurulması, 2 öğün beslenme şekline uyulması, şekerden uzak durmalı ve fazla yemek yenmemelidir.

Sadece yaşamı sürdürecek boyutta, eğlence için değil, hayatımıza devam edebilmek için yemek yenmelidir.

Sağlıcakla kalın..