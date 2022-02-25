Dondurulmuş limonun şaşırtıcı faydaları! Kist ve tümöre karşı iyileştirici etkisi var

Lİmon üçlü bir C vitamini kaynağı olan limon, mutfaklarımızın vazgeçilmezidir.

Limonun sağlık açısından insan vücuduna katkıları anlatmakla bitmez. Tam bir C vitamini deposu olan limonun birçok faydası vardır. Yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, yanık, obezite, iç kanama, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık, boğaz enfeksiyonları gibi bir çok tedavide limon kullanılır. Bununla birlikte limonu saç ve cilt bakımında da kullanabiliriz. Limon kanserle savaşan antioksidan, kompozit ve flavonoidler içeren bir meyvedir. Bu besinler, diyabet, kabızlık, yüksek kan basıncı, ateş, hazımsızlık ve birçok diğer sorunların tedavisinde kullanılır.

Limonlar dondurulduğunda lezzetleri değişir ama asitlik derecesi azalır. Dolaptan çıktıktan sonra çözülen limonun kabuğunu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dondurulmuş limon kabuğu rendesini salatalarda, kurabiyelerde, çorbalarda ve birçok yerde kullanabilirsiniz. Dondurulmuş kabuğun tadı, çözülmüş kabuktan çok daha lezzetlidir. Çünkü kabuk, meyve suyundan 5-10 kat daha fazla vitamin içerir.

Suyundan kabuğuna sağlığımıza birçok faydası ile bilinen limonun alernatif kullanım şekilleri de oldukça fazla.

Çorbalarda, salatalarda, cilt bakımında, el ve tırnak bakımında, temizlikte ve daha çok fazla yerde. Limon, ödem giderici ve toksinleri attırıcı olması ile de diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında. Genellikle dilimleyerek veya sıkarak suyundan faydalandığımız limonu kabuklarını rendeleyerek de kullanırız. Peki limonu dondurmak ne kadar faydalı?

Dondurulmuş limon hem faydaları hem de israfı önlemek açısından tam bir kurtarıcı. İşte limonu dondurup rendeleyerek kullanmanın faydaları

Limonu dondurun ve rendeleyin! faydalarına inanamayacaksınız

Bir limonu güzelce yıkayın. Ardında buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin. Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz.

Dondurulmuş limonun şaşırtıcı faydaları

-Rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır.

-Dondurulmuş ve rendelenmiş olarak kullanılan limon yemeklere daha çok lezzet katacaktır.

-Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi bulunur.

-Rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır.

-Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi vardır. İltihap, enfeksiyon ve mantara karşı önleyici ve tedavi edicidir. Donmuş limon parazit ve bağırsak kurtlarına karşı tedavi edicidir. Son olarak dondurulmuş limon iyi bir antidepresandır.

Dondurulmuş limon nasıl kullanılır?

Yaklaşık bir gece dondurucuda bekletilmelidir. Bu sayede limonlar daha kolay rendelenir. Rendelenmiş limonlar limonata, pasta, kek, balık yemekleri, pırasa, çorbalar, salatalar ve sebze yemeklerinde kullanılır.

Donduktan sonra mutfak rendesini alıp limonun tamamını rendeleyebilirsiniz. Soymanız falan gerekmiyor. Rendelenmişini yemeklerinizin üzerine serpebilir, sebze salatasına, dondurmaya, çorbaya, makarnaya, makarna sosuna, suşiye, balık porsiyonlarına katabilirsiniz

Limonun besin değeri

Limon bol miktarda C vitamini içerir. Bunun yanında potasyum, kalsiyum, bakır, magnezyum, folik asit ve lif içeren limondan günde bir adet tükettiğimizde, vücudumuzun bir günde ihtiyacı olan C vitamininin ortalama %50’ni sağlamış oluruz. Limon aynı zamanda fazla miktarda A vitamini içerir.