Dondurulmuş limon tümörle savaşıyor: Suyunu sıkıp kabuklarıyla buzluğa atın! Donmuş limonda fayda ikiye katlanıyor

Güçlü bir C vitamini kaynağı olan limon, mutfaklarımızın vazgeçilmezidir.

Suyundan kabuğuna sağlığımıza birçok faydası ile bilinen limonun alernatif kullanım şekilleri de oldukça fazla. Çorbalarda, salatalarda, cilt bakımında, el ve tırnak bakımında, temizlikte ve daha çok fazla yerde...Limon, ödem giderici ve toksinleri attırıcı olması ile de diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında. Genellikle dilimleyerek veya sıkarak suyundan faydalandığımız limonu kabuklarını rendeleyerek de kullanırız. Peki limonu dondurmak hiç aklınıza geldi mi? Dondurulmuş limon hem faydaları hem de israfı önlemek açısından tam bir kurtarıcı.İşte limonu dondurup rendeleyerek kullanmanın yararları. Limonu dondurun ve rendeleyin Bir limonu güzelce yıkayın.

Ardında buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin. Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz. Sağlığa etkileri Rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır. Dondurulmuş ve rendelenmiş olarak kullanılan limon yemeklere daha çok lezzet katacaktır. Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi bulunur.