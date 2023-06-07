Dondurulmuş limon tümörle savaşıyor: Bu bilgiler hiç anons edilmedi, ediyoruz! 12 adet kanser tipine şifası kanıtlanmış

Dondurulmuş limonun faydaları saymakla bitmiyor. İşte dondurulmuş limonun sağlığa faydaları.

-Güçlü bir C vitamini kaynağı olan limon, mutfaklarımızın vazgeçilmezidir.

-Suyundan kabuğuna sağlığımıza birçok faydası ile bilinen limonun alernatif kullanım şekilleri de oldukça fazla.

-Çorbalarda, salatalarda, cilt bakımında, el ve tırnak bakımında, temizlikte ve daha çok fazla yerde...

-Limon, ödem giderici ve toksinleri attırıcı olması ile de diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında.

-Genellikle dilimleyerek veya sıkarak suyundan faydalandığımız limonu kabuklarını rendeleyerek de kullanırız.

Peki limonu dondurmak hiç aklınıza geldi mi?

Dondurulmuş limon hem faydaları hem de israfı önlemek açısından tam bir kurtarıcı. İşte limonu dondurup rendeleyerek kullanmanın yararları...

-Limonu dondurun ve rendeleyin Bir limonu güzelce yıkayın. Ardında buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin. Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz.

-Sağlığa etkileri Rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır.

-Dondurulmuş ve rendelenmiş olarak kullanılan limon yemeklere daha çok lezzet katacaktır.

-Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi bulunur.

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Dünyada ki en büyük ilaç firmalarından birinin beyanına göre 1970 li yıllarda bu yana yapılan laboratuvar testlerine göre 12 adet kanser tipine limonun faydası kanıtlanmıştır. İçlerinde kalın bağırsak, prostat, akciğer, pankreas ve meme gibi çok önemli kanser türleri bulunan bu deney sonucunda limonun kanser hücrelerini önleyici ve yok edici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dondurulmuş limon nasıl ve nerelerde kullanılır?

Limonların alışılmışın dışında bir kullanım şekli olan dondurulmuş limon hazırladığınız zaman nasıl ve nerede kullanacağınızı tam olarak kestirememek ise gayet doğal. Aslında gün içerisinde tükettiğimiz birçok besin içerisinde kullanabileceğiniz dondurulmuş limon için bazı pratik tüketme fikirleri ise şu şekilde:

Gün içerisinde karnınızın yavaş yavaş acıkmaya başladığını hissettiğiniz anlarda bir kase yoğurt alarak içerisine dondurduğunuz limonlardan bir miktar rendeleyebilir ve bu şekilde hem farklı bir tat elde eder hem de sağlıklı bir öğün kazanmış olursunuz.

Yeşil çay tüketirken çoğu zaman tadının acılığından şikayet edilir. Eğer öğle yemeğinden sonra tüketeceğiniz yeşil çayın hem etkisini arttırmak hem tadını yumuşatmak isterseniz içerisine dondurulmuş limondan bir tutam kadar rendeleyerek deneyebilirsiniz.

Makarna sosları içerisine rendeleyerek de kullanabileceğiniz dondurulmuş limon hazırlayacağınız sosa daha eksantrik bir lezzet elde etmenize yardımcı olacaktır.

Çorbaların içerisine ki özellikle mercimek çorbasına bolca limon suyu sıkarak tüketmek bilinen bir yoldur. Ancak bir kez dondurulmuş limon rendeleyerek tüketince oldukça hoş bir tat elde edebilirsiniz.

Aynı şekilde hazırlayacağınız salataların içerisine de limon suyuna bir alternatif olarak rendeleyerek dondurulmuş limonun yararlarından ve tadından faydalanabilirsiniz.

Tıpkı yeşil salata ya da mevsim salatasına olduğu meyve salatası hazırlarken de dondurulmuş limon kullanabilirsiniz.