Dondurucu Soğukta Huzur Nöbeti: Tunceli’de Yılbaşı Emniyete Emanet

Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik, Terörle Mücadele (TEM), Asayiş ve destek birimleri, yılbaşı gecesi koordineli bir operasyon yürüttü. Yoğun kar yağışının yolları kapladığı, termometrelerin dondurucu seviyeleri gösterdiği kentte, ekipler stratejik noktalarda kontrol bölgeleri oluşturdu.

Denetimlerde neler yapıldı?

Sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş, hız limitleri ve buzlanmaya karşı alınacak önlemler hatırlatıldı. Bilgilendirme: Ekipler, vatandaşlara yeni yıl kutlamaları sırasında kamu düzenini korumanın önemini vurguladı.

Vatandaştan Teşekkür: "Bu Yıl Yükleri Daha Ağır"

Zorlu hava koşullarında görev yapan polis ekiplerine en büyük destek vatandaşlardan geldi. Yapılan uygulamalardan memnuniyetini dile getiren Tunceli sakinleri, güvenlik güçlerinin özverisini şu sözlerle değerlendirdi:

Mehmet Turan: "Kar ve olumsuz hava her yeri etkiledi ama görev görevdir. Arkadaşlarımız her zaman iş başındalar ancak bu yıl yükleri çok daha ağır. Allah hepsinden razı olsun."

Deniz Çakmak: "Ekipler çok centilmen ve anlayışlı. Bu özel günde, her türlü zorluğa rağmen sahada olmaları bize güven veriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Emniyet teşkilatının sabaha kadar süren bu mesaisi, Tunceli’de yılbaşı gecesinin olaysız ve güven içinde geçmesini sağladı.