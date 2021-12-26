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Yaşam Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü
Yaşam

Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü

Sivas'ta yapılacak Kış Festivali kapsamında dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde variller içinde ateş yakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 17:08:00 -
Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali kapsamında kent meydanında soba kuruldu.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kış Festivali gece konserleri ile devam ediyor. Kent meydanında tertiplenen konserler yaklaşık sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta gerçekleşiyor.

Varillerin içinde ateş yaktılar

Sivas Belediyesi, meydanda muhtelif yerlere variller yerleştirip bu varillerin içerisinde yakılan ateşle katılımcıları ısıtıyor. Tarihi kent meydanında variller dikkat çekse de özelikle gençler bu durumdan memnun.

Konserler öncesi varillerin başında toplanıp ısınan gençler dondurucu soğuğa karşı düşünülen bu yöntemin yerinde bir karar olduğunu belirttiler.

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