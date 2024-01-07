Dondurmaya kriter! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dondurmaya ilişkin kriterler yeniden belirlendi. Yeni tebliğden önce üretilen dondurmalar raf ömrü sonuna kadar satılabilecek. Ayrıca çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması kararlaştırıldı.

DORDURMADAKİ FINDIK,FISTIK,BADEM EN AZ %5'İ OLACAK

Ayrıca fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem katılarak üretilen dondurmalarda, toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5'e ulaşması gerekecek.

RAF ÖMRÜ SONUNA KADAR SATILACAK

Detayları Tarım ve Orman Bakanlığı belirledi. Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği çıkarıldı. Değişikliğe göre tebliğ kapsamında üretilmeyen, 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya sürülen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğ genel çerçevesi dondurmanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesinde gereken şartları belirliyor.

Tebliğdeki düzenlemeler 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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