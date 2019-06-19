Dondurmada farklılık arayanlara göre bir lezzet: Maça tozlu dondurma

Yaz aylarında serinlemenin en iyi yolu bir top dondurmadan geçer. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmayı birkaç malzemeyle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Vanilyalı, sütlü, limonlu ya da maça tozlu dondurma hazırlamak tamamen size kalmış...

Sağlıklı bir ürün

Maça tozu bilindiği gibi sağlık açısından son derece önemli bir üründür. Çay olarak tüketilebilen maça tozunu arzu ederseniz nefis dondurmalar hazırlarken de kullanabilirsiniz.

İşte, hem lezzetli hem sağlıklı maça tozlu dondurma!

Malzemeler:

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı kadar şeker

1 çay kaşığının ucuyla tuz

3 yemek kaşığı maça tozu

2 su bardağı krema

Öncelikle dondurmayı saklayacağınız kapı 24 saat buzlukta boşken dondurun.

1 bardak süt, şeker ve tuzu tencereye alın.

Şeker ve tuz iyice eriyene kadar sütü ocaktan almayın.

Süt ılınınca tencerenin altını kapatın. Sütü kesinlikle kaynatmayın.

Yarım bardak soğuk sütün içerisine maça tozunu ekleyip iyice karıştırın.

Maça tozlu sütü, tenceredeki karışımın içerisine yavaş yavaş ilave edin.

Son olarak tencereye kremayı ekleyip mikserler 5-10 dakika karıştırın.

Dondurmanızı soğuttuğunuz kabın içerisine alın.

Yaklaşık 6 saat sonra dondurmayı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Her sabah bir fincan maça çayı içince bakın vücudunuzda neler oluyor?