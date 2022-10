Dondurma için belirlenen yeni kriterler Kahramanmaraşlı üreticileri sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Kahramanmaraş'taki üreticileri sevindirdi.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurmasının yanı sıra birçok meyve ve garnitürlü dondurmanın da üretildiği kentten Türkiye ve dünyanın birçok noktasına dondurma ihraç ediliyor.

Dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere yeni kriterlerin belirlenmesi Kahramanmaraş'ta üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın hem Türkiye'de hem de dünyada dondurma üretiminde bir marka olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'taki firmalar tarafından her yıl binlerce tonluk üretilen dondurmanın Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade eden Kanbur, kentteki ustaların büyük emek ve özveriyle dondurma ürettiğini ifade etti.

- "Kahramanmaraş'ta dondurmada konsantre veya başka bir ürün kullanılmaz"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Kanbur, tebliğde, dondurmada hacim artış oranının en fazla yüzde 100 olmasının, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15'i bulmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Kanbur, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta çilek zamanı çilek alarak depolarımıza koyarız. Hangi meyve ne zaman hasat yapılırsa tarladan satın alarak soğuk hava depolarımıza koyarak piyasada meyve kalmayınca bu şekilde dondurma yaparız. Kahramanmaraş'ta dondurmada konsantre veya başka bir ürün kullanılmaz. Hepsi doğal. Çilek, elma, karpuz veya diğer meyveleri bol zamanlarında alırız. Alınan karar Kahramanmaraş'ın dondurmasını koruma altına alıyor. Tebliğ, 'Siz dondurma yaparken bunlara riayet edin.' diyor. Ben dördüncü kuşak dondurmacıyım hiç bir zaman konsantre tatlandırıcı veya renk verici şeyleri biz bilmeyiz. Bizim dikkatimiz doğallık ve tazeliktir. Açıklanan kriterler Kahramanmaraş’ı fazlasıyla memnun etti. Zaten bunlara biz riayet ediyorduk. Biz her zaman 'Her dondurma dondurma değildir' diyoruz."

Kentteki bir dondurma firmasının yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu da kentin dondurma konusunda dünyaca ünlü bir şehir olduğunu belirtti.

Bakanlığın genelgesini oldukça olumlu bulduğunu ifade eden Kervancıoğlu, şöyle davam etti:

"Gerçekten çok güzel bir genelge. Düşünün dondurma olacak meyveyi mevsimine göre ağacın dalından koparıp tesisimize getirip bunu meyveli dondurmaya çeviriyoruz. Biz ürettiğimiz dondurmaları soğuk zincirli araçlarımızla beraber Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz. Biz doğal bir dondurma üretiyoruz. Doğal meyveden dondurma yapıp tezgahımıza meyveli dondurmayı koyuyoruz. Bakıyorsun diğer merdiven altı diye tabir ettiğimiz dondurmacılar bunun içerisine çok katkı maddesi katıyorlar. O zaman bu dondurmanın kalitesi, önemi ve değeri kalmıyor. Ben açık ve net Tarım ve Orman Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyi olumlu buluyorum. Şu an tezgahımda bulunan meyveli dondurmaların yüzde 100'ünü doğal meyveden üretiyorum. Aslında doğal dondurma budur."

- "Bu kriterler bizi memnun etmeyecek de kimi memnun edecek"

Dondurma firması sahibi Ahmet Davarcıoğlu da Kahramanmaraş'ta üretilen dondurmaların gerçek meyveyle yapıldığını dile getirdi.

Bakanlığın çıkardığı genelgeyi önemli bulduğunu ifade eden Davarcıoğlu, "Bu kriterler bizi memnun etmeyecek de kimi memnun edecek? Meyveli dondurmanın esası aslında meyvenin özüdür. Meyveler genelde yazın yetiştiği için bizim işimiz genelde yazın oluyor. Bizim ürettiğimiz dondurmalar su ve tozla karıştırılarak yapılan bir dondurma değildir. Kahramanmaraş'ta yapılan dondurmalar gerçek meyveyle yapılan dondurmalardır." dedi.