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Yerel Dondurma dolabı şiddetli rüzgara dayanamadı! Böyle sürüklendi
Yerel

Dondurma dolabı şiddetli rüzgara dayanamadı! Böyle sürüklendi

Adıyaman’da etkili olan şiddetli rüzgar, bir iş yeri önündeki dondurma dolabını ve masaları sürükledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:07:00 - 2022-06-22 17:11:38

Adıyaman’da etkili olan rüzgar, bir iş yeri önündeki dondurma dolabını ve masaları sürükledi. Rüzgarın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren rüzgardan dolayı kent merkezinde birçok ağacın dalı kırıldı. Şiddetli rüzgardan ötürü bir pastane önünde bulunan dondurma dolabı, masa ve sandalyeler sürüklendi.

Eşyaların sürüklenme anı kameraya yansıdı

Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarın şiddetine dayanamayan eşyaların sürüklenme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Rüzgardan dolayı malzemelerinin sürüklendiğini dile getiren Erkan Narcı, “Aniden bir rüzgar geldi. Bir baktım masaları, sandalyeleri ve dolabı aldı götürdü. O sırada içeride temizlik yapıyordum. Aniden geldi” diye konuştu.

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