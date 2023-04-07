Donanmamızın gücüne güç katacak! Sözleşmeden günler sonra ilk kaynak atılacak

İSTİF Sınıfı Firkateynlerin 2, 3 ve 4’üncü gemilerini oluşturan MİLGEM 6.-7.-8.’inci gemilerin sözleşmesi imza töreni, 6 Nisan 2023 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleştirilmişti.

Sözleşme tarihinin üzerinden 4 gün geçtikten sonra ise MİLGEM Projesi’nin 6’ncı ve İSTİF Sınıfı’nın ise 2’nci gemisi olan TCG İZMİR (F-515) Firkateyni’nin ilk kaynak atma töreni gerçekleştirilecek.

10 Nisan 2023 tarihinde Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirilecek tören ile TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi, resmi olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Aynı tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedef Tersanesi tarafından inşa edilecek TCG İZMİR Firkateyninin de ilk kaynağını atacak.

36 ayda 3 fırkateyn

STM – TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef, ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak bir adet İ sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor. Tüm sensör ve silah sistemi millî olarak geliştirilen İSTİF Sınıfı Fırkateynler millî hava savunma kabiliyetleri ile de donatılacak.

İlaveten Baş Top, Helikopter Yakalama Sistemi ve Ana Tahrik Sisteminin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millîleştirme faaliyetleri sürdürülecek.

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Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk-S, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümler, üç gemide de yer alacak. Böylelikle gemilerde yer alacak sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı da artmış olacak.

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