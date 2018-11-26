Donanma krizinde ipler geriliyor! Fransa ve Rusya karşı karşıya geldi

Fransa, Rusya'dan 3 Ukrayna donanma gemisini serbest bırakmasını istedi. Fransa, Rusya'dan hafta sonunda Kırım yakınlarında ele geçirilen 3 Ukrayna donanma gemisini serbest bırakmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya tarafından güç kullanımını haklı gösterecek bir şey yok gibi görünüyor. Rusya'yı Ukraynalı denizcileri serbest bırakmaya ve el konulan deniz gemilerini mümkün olan en kısa zamanda geri vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.