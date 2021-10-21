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Dünya Donald Trump'tan yeni sosyal medya hamlesi
Dünya

Donald Trump'tan yeni sosyal medya hamlesi

Facebook ve Twitter'ın yasakladığı eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni sosyal medya platformu başlatma planını duyurdu. Yeni ağın adı "TRUTH Social" olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 17:39:00 -
Donald Trump'tan yeni sosyal medya hamlesi

Trump Medya ve Teknoloji Grubu aracılığıyla TRUTH Social sosyal medya platformu oluşturuluyor.

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Donald Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

Basın açıklamasında, uygulama için Apple'ın App Store'undan ön sipariş verilebileceği kaydedildi. Yeni şirketin eğlence ve haber programları ile podcast içeren üyelik bazlı bir platform kurması da planlanıyor.

Trump'ın sosyal medya savaşı

Başkanlığı sırasında özellikle Twitter'ı sıklıkla kullanan Trump, kendisini haksız yere sansürlediğini iddia ettiği teknoloji devlerine dava açmıştı. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlar Kongre baskınından sonra şiddete teşvik edici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Trump'ın hesabını kapatmıştı.

Trump, Mayıs ayında 'From the Desk of Donald J. Trump' (Donald J. Trump'ın Masasından) ismini verdiği bir blog açmış ancak 1 aydan kısa bir süre sonra kapatmıştı.

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