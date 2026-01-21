  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar Kobani olaylarından ders almayanlar yine sokakları geriyor! Ateşle oynamayın Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada! Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç! Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi!
Yerel Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat
Yerel

Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da alkollü iki sürücü kentte paniğe neden oldu. Sürücülerden biri polisten kaçmaya çalışırken, diğeri önce 8 araca ardından duvara çarparak durabildi. Yaşanan bu olay CHP’nin özendirdiği alkolün zararlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakır’da yaşanan her iki olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü, Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden şahıs, 6 araca daha vurup duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralanan alkollü sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

Bir diğer olayda da yine alkollü olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı. Drift attığı da belirlenen şahsa 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da yaşanan olay, CHP’nin özendiği alkolün insan hayatı için ne kakar zararlı bir şey olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu.

Daha ne rezillikler göreceğiz bakalım! Adana’da yiyecek arayan kurtlara alkol verdiler
Daha ne rezillikler göreceğiz bakalım! Adana’da yiyecek arayan kurtlara alkol verdiler

Gündem

Daha ne rezillikler göreceğiz bakalım! Adana’da yiyecek arayan kurtlara alkol verdiler

Kayseri'de 0,57 promil alkollü çıkan sürücüye 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı
Kayseri'de 0,57 promil alkollü çıkan sürücüye 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı

Yerel

Kayseri'de 0,57 promil alkollü çıkan sürücüye 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı

Ümraniye'de makas terörü! Alkollü magandanın aracı bariyerlere ok gibi saplandı!
Ümraniye'de makas terörü! Alkollü magandanın aracı bariyerlere ok gibi saplandı!

Yerel

Ümraniye'de makas terörü! Alkollü magandanın aracı bariyerlere ok gibi saplandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

CHP,alkol,uyuşturuc,kumar,taciz tecavuz,hırsızlık, sahtekarlık Bütün kötülüklerin Anasıdır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23