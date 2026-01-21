ABD, NATO’daki askeri varlığını azaltıyor: Pentagon’dan ‘kademeli çekilme’ planı

  • İSTANBUL
ABD yönetimi, NATO bünyesindeki kuvvet yapısı unsurları ile danışma gruplarında görevli personel sayısını düşürmeye hazırlanıyor. 30'a yakın birimi kapsayan planlama dahilinde, istihbarat ve özel operasyonlar gibi kritik alanlarda görev süresi dolan personelin yerine yeni atama yapılmayacağı duyuruldu.

Washington Post’un askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Başkan Donald Trump’ın "önce Amerika" stratejisi NATO’nun işleyiş mekanizmalarına yansımaya başladı. Pentagon, ittifak bünyesinde görev yapan yaklaşık 200 askeri personeli kapsayan bir tenkisat sürecini başlattı.

Washington Post'un konuya yakın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump ve yönetimi, ABD'nin NATO ittifakındaki askeri varlığını azaltıyor.

Buna göre, NATO güçlerini eğitmeyi hedefleyen "Mükemmeliyet Merkezleri" dahil ittifak bünyesindeki 30'a yakın birimde ABD askeri personel sayısı düşürülecek.

Gelecek birkaç yıla yayılacak ve tahmini 200 kişiyi etkileyecek planlama kapsamında, NATO marjında görev süreleri sona erenlerin yerine yeni personel tayin edilmeyecek.

Enerji güvenliği, deniz savaşları, istihbarat dahil özel operasyon birimlerindeki personel katılımı da ya azaltılacak ya da ittifak bünyesinde başka birimlere kaydırılacak.

ABD'de eski Başkan Joe Biden döneminin bakanlık yetkilisi Lauren Speranza, açıklamasında, ABD'nin saha deneyimine dikkati çekerek, "Geri çekilmeyle beyin göçü yaşanacak." dedi.

‘GÜCÜ ORANINDA” GÜÇLÜ

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde göreve geldikten sonra NATO'nun "daha iyi bir hal aldığını" öne sürerek, NATO ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etmişti.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz." demişti.

