Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş

Uzmanlar rahatlıkla "Batı tarzı beslenme kalp hastalıklarına ve kalp krizine yol açıyor" diyebiliyor. Kanada'da yapılan bir araştırma, kızartma, tuz ve et bakımından zengin Batı tarzı beslenmenin kalp krizi riskini artırdığını gösterdi. Batı tarzı diyette neler yer alıyor? Batı tarzı diyette fast food diye adlandırdığımız gıdalar ağırlıkta yer alıyor. Kızarmış besinler, yağlı gıdalar, hazır yemekler, abur cuburlar, asitli içecekleri Batı tarzı diyetin temel besinleri olarak sıralayabiliriz. Peki ne yapmalı? Aslında yapılması gereken şey çok basit; meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek, kırmızı etten uzak durmak, işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkarmak, bol su içmek, hareket etmek. Hazır ve işlenmiş besinlerin yüksek oranda tüketimine dayanan Batı tipi beslenme modelinin çocuklarda astım sıklığını artırır. Batı tipi (batı tarzı) beslenme nedir? Batı tarzı beslenme literatürde batı tarzı diyet diye de geçen bir tür beslenme çeşididir. Bu beslenme çeşidi bol kalorili, bol proteinli, bol yağlı ve en tehlikesi kızartılmış besinler yönünden çok zengin olan bir beslenme şeklidir. Bu beslenme biçimiyle beslenenlerin tercih ettiği gıdalar genellikle tuz ve yağ oranı yüksek besinler oluyor.