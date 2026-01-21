  • İSTANBUL
Kadın - Aile
4
Yeniakit Publisher
Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş

Son yıllarda araştırmalara göre batı tipi beslenme kalp krizi nedeni.

#1
Foto - Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş

Batı tipi beslenme, batı tarzı diyet nedir? Batı tarzı diyet, bol kalorili, bol proteinli, bol yağlı, lifli gıdalardan fakir, kızartılmış gıdalar yönünden zengin bir beslenme şeklidir. Batı tarzı diyeti ile yaşamlarına devam edenler, yağ ve tuz oranı yüksek besinler tüketiyor, kırmızı et açısından da zengin besleniyorlar.

#2
Foto - Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş

Son yapılan araştırmalar, dünya genelinde kalp krizi riski taşıyanların bu diyeti uyguladıklarını ortaya koyuyor. Batı tarzı beslenen dikkat! kalp krizine neden oluyor Uzmanlar, kalp krizi geçirmiş 5 bin kişi ve kalp sorunları yaşayan 10 bin kişinin 19 farklı gıda grubundan oluşan bir ankete cevap vermelerini istemiş ve beslenme risklerini tespit etmişler. Yapılan çalışmaya göre, Batı tarzı beslenen kişilerin, hiç kırmızı et ve kızarmış gıda tüketmeyen ya da çok az tüketenlere göre yüzde 35 oranında daha fazla kalp krizi geçirme riski taşıdıkları ortaya çıkmış.

#3
Foto - Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş

Uzmanlar rahatlıkla "Batı tarzı beslenme kalp hastalıklarına ve kalp krizine yol açıyor" diyebiliyor. Kanada'da yapılan bir araştırma, kızartma, tuz ve et bakımından zengin Batı tarzı beslenmenin kalp krizi riskini artırdığını gösterdi. Batı tarzı diyette neler yer alıyor? Batı tarzı diyette fast food diye adlandırdığımız gıdalar ağırlıkta yer alıyor. Kızarmış besinler, yağlı gıdalar, hazır yemekler, abur cuburlar, asitli içecekleri Batı tarzı diyetin temel besinleri olarak sıralayabiliriz. Peki ne yapmalı? Aslında yapılması gereken şey çok basit; meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek, kırmızı etten uzak durmak, işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkarmak, bol su içmek, hareket etmek. Hazır ve işlenmiş besinlerin yüksek oranda tüketimine dayanan Batı tipi beslenme modelinin çocuklarda astım sıklığını artırır. Batı tipi (batı tarzı) beslenme nedir? Batı tarzı beslenme literatürde batı tarzı diyet diye de geçen bir tür beslenme çeşididir. Bu beslenme çeşidi bol kalorili, bol proteinli, bol yağlı ve en tehlikesi kızartılmış besinler yönünden çok zengin olan bir beslenme şeklidir. Bu beslenme biçimiyle beslenenlerin tercih ettiği gıdalar genellikle tuz ve yağ oranı yüksek besinler oluyor.

