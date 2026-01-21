  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç! Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü! Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı Kaçak ilaç şebekesi çökertildi Vatandaşa müjde: 4 ay zam yok! Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı
Gündem Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"
Gündem

Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu akılalmaz seviyelere ulaştı.

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu akılalmaz seviyelere ulaştı. Örgüt yandaşlarının katıldığı bir protestoda konuşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, terör elebaşı Mazlum Abdi'ye atfederek "Mazlum Abdi'den başka ilah yoktur" ifadelerini kullandı. İslamiyet'in mukaddes değerlerini hedef alan ve terör elebaşını ilahlaştırmaya kalkan bu skandal sözler, bölgedeki inançlı vatandaşlar ve kamuoyu tarafından büyük nefretle karşılandı.

 

Terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve beyin yıkama faaliyetlerinin geldiği noktayı gözler önüne seren bu görüntüler, sosyal medyada da infiale neden oldu. Milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan bu sapkın anlayışın, bölgedeki küresel güçlerin desteğiyle nasıl pervasızlaştığı bir kez daha tescillendi. Güvenlik uzmanları, terör örgütünün kendi içinde bir "din" ve "ilah" figürü yaratarak militanlarını bağlama stratejisinin, çaresizlikten kaynaklanan bir sapkınlık olduğunu vurguluyor. Halkı İslam'dan uzaklaştırarak terör ideolojisine hapsetmek isteyen bu zihniyete karşı, hem Türkiye'den hem de bölgedeki yerel unsurlardan sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Dünya

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!
Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

Gündem

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23