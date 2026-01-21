Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu akılalmaz seviyelere ulaştı. Örgüt yandaşlarının katıldığı bir protestoda konuşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, terör elebaşı Mazlum Abdi'ye atfederek "Mazlum Abdi'den başka ilah yoktur" ifadelerini kullandı. İslamiyet'in mukaddes değerlerini hedef alan ve terör elebaşını ilahlaştırmaya kalkan bu skandal sözler, bölgedeki inançlı vatandaşlar ve kamuoyu tarafından büyük nefretle karşılandı.

Terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve beyin yıkama faaliyetlerinin geldiği noktayı gözler önüne seren bu görüntüler, sosyal medyada da infiale neden oldu. Milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan bu sapkın anlayışın, bölgedeki küresel güçlerin desteğiyle nasıl pervasızlaştığı bir kez daha tescillendi. Güvenlik uzmanları, terör örgütünün kendi içinde bir "din" ve "ilah" figürü yaratarak militanlarını bağlama stratejisinin, çaresizlikten kaynaklanan bir sapkınlık olduğunu vurguluyor. Halkı İslam'dan uzaklaştırarak terör ideolojisine hapsetmek isteyen bu zihniyete karşı, hem Türkiye'den hem de bölgedeki yerel unsurlardan sert tepkiler gelmeye devam ediyor.