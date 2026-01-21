Esir alınan insanlara terör propagandası! PKK yandaşlarından kahvehaneye baskın
Yüzleri maskeli bir grup örgüt yandaşı girdikleri kıraathanede oyun oynayan vatandaşları zorla alıkoyarak örgüt propagandası yaptı.
Bir grup yüzü maskeli şahıs, vatandaşların yoğun olduğu bir kahvehaneye girerek içeridekilerin dışarıyla iletişimini kesti. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atan ve yüzlerini bez parçalarıyla gizleyen şahıslar, o sırada oyun oynayan ve sohbet eden vatandaşların masalarının başına dikildi.
Ellerindeki cisimlerle tehditkar tavırlar sergileyen grup üyeleri, kahvehanedeki sivil halkı adeta rehin alarak bir süre yerlerinden kalkmalarına izin vermedi. Grubun sözcüsü olduğu görülen bir kişi, masaların ortasına geçerek vatandaşlara yönelik tahrik edici ve suçlayıcı ifadeler kullandı. Oyun oynayan insanları hedef alan örgüt yandaşları, bölgedeki operasyonları ve çatışmaları bahane ederek halkı huzursuz etmeye çalıştı.
