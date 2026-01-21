‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar

Kocaeli milletvekili olarak TBMM’de koltuk işgal edip, bu milletin ödediği vergilerle maaşını alan Gergerlioğlu, “Son söyleyeceğimi ilk olarak söyleyeceğim. Rojava kırmızı çizgimizdir, geri adım atmayız. Bu çok nettir. Bunu herkes bilsin. Burada bizi engelleyen emniyet güçleri de bilsin, Kocaeli Valisi de bilsin, Türkiye iktidarı da bilsin, tüm dünya bilsin. Bir oldu bittiye getirerek Kürt halkının kazanımlarını ayaklar altına kimse alamaz. Kimse alamaz, bunu herkes bilsin” şeklinde akıl almaz açıklamalarda bulundu.

“ALDIĞIN MAAŞLAR SANA HARAM OLSUN”

DEM Partili Gergerlioğlu’nun açıklamaları, sosyal medyada, “Türkiye Cumhuriyeti’nden maaş alıp Suriye’deki bölücü terör örgütünü savunmaktan utanmıyor musun?”, “Aldığın maaşlar sana haram olsun”, “Adam Kocaeli Milletvekili seçilmiş, Rojava kırmızı çizgimizdir diyor Allah’ım sen aklımı koru” gibi binlerce tepki yorumu aldı.