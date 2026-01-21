Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Kurulu'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de ateşkesin ardından barış sürecinin denetlenmesi ve yeni dönemde Gazze’nin yeniden imarı ve mazlumların yeniden hayata tutunabilmeleri için görev yapacak olan Gazze Barış Kurulu’na Türkiye’den kimin katılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında “Gazze Barış Kurulu’na katılacak mısınız?” şeklinde sorulan soruya, “Hakan Bey katılacak” karşılığını vererek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kurulda görev yapacağını açıkladı.
ayrıntılar geliyor...
