SON DAKİKA
Yerel Nemrut’ta hasta kurtarma operasyonu!
Yerel

Nemrut’ta hasta kurtarma operasyonu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı eteklerinde böbrek ağrısıyla fenalaşan 40 yaşındaki Cihan Kan, karlı arazide mahsur kaldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı eteklerinde rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler zamanla yarıştı. Edinilen bilgilere göre, Nemrut Dağı eteklerinde böbrek ağrısı nedeniyle karlı dağlık alanda mahsur kalan 40 yaşındaki Cihan Kan isimli vatandaş, rahatsızlandı.

 

Böbrek ağrısı şikayetiyle fenalaşan Cihan Kan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine UMKE, AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolların karla kaplı olmasından dolayı paletli arama kurtarma aracı kullanıldı. Cihan Kan’a ulaşan ekipler burada hastaya ilk müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarılan hasta Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

