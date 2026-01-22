  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna'nın etinden sütünden faydalanıyorlar! Savaş verileri şeytani şirkete gidiyor Dudak uçuklatan provokatif paylaşımlar: Suça sürüklenen çocuklar masada! İlgili sunum yaptılar! O mesaj Rusların Türkiye ile ilgili dertleri ortaya çıktı Elon Musk'ın otomobili kan kaybediyor! Alman devi tahtı geri aldı! 35 yaş dengesi önemli: İnsan sağlığı için yürüyüş yapmanın etkileri neler? İslam Memiş 'öngörülemeyen bir süreç' diyerek duyurdu: Gram altını olanlar bunu yapsın Gece yarısı sıcak saatler! Rusya vuruldu
Otomotiv
16
Yeniakit Publisher
Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Volvo, en çok satan modeli XC60’ın elektrikli versiyonu EX60 ile sahneye çıktı. EX60'ın özellikleri büyük dikkat çekiyor.

#1
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

İsveçli otomotiv devi Volvo, Avrupa elektrikli SUV pazarında güçlü bir geri dönüş hedefiyle EX60 modelini tanıttı.

#2
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Markanın 2008’den bu yana 2,7 milyondan fazla satan XC60 modelinin tam elektrikli versiyonu olan EX60, adını miras aldığı modeli hatırlatsa da, tamamen yeni SPA3 platformu üzerine inşa edildi.

#3
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Volvo, 2025’te elektrikli araç satışlarının yüzde 13 düşmesinin ardından EX60 ile bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Yeni EX60, dış tasarımda büyük kardeşi EX90 ile benzer bir dil taşıyor. Ön kısımda kapalı panjur ve bölünmüş LED farlar, arkada ise markanın imzası haline gelen dikey üst stoplar dikkat çekiyor.

#5
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Volvo’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, cam altına entegre edilmiş küçük kanat biçimli kapı kolları. Bu sıra dışı tasarım unsuru sayesinde 0,26 Cd’lik düşük sürtünme katsayısı elde edildi.

#6
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Cross Country versiyonu ise 21 inç özel jantlar, paslanmaz çelik koruma plakaları ve geniş çamurluk yapısıyla daha kaslı bir duruş sergiliyor. Havalı süspansiyon sistemi, yüksek hızlarda gövdeyi otomatik olarak alçaltarak verimliliği artırıyor.

#7
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Volvo EX60’ın iç mekânı neredeyse tamamen butonsuz tasarlandı. Tüm fonksiyonlar büyük bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilirken, Volvo tarihinde ilk kez Google Gemini AI asistanı kullanılmaya başlandı.

#8
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Yeni sistem sayesinde, sesli komutlar çok daha doğal ve hızlı yanıt veriyor; haritalar anında yükleniyor ve menüler arasında gecikme yaşanmıyor.

#9
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Ayrıca kabinde 28 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi bulunuyor. Bu sistemde dört koltuğun başlıklarına hoparlör entegre edilerek, kişisel ses alanı deneyimi sunuluyor. Tamamen düz zeminli iç tasarım, yaşam ve depolama alanlarını genişletirken, ön bagaj (frunk) 85 litrelik ek yükleme alanı sağlıyor.

#10
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Yeni EX60, üç farklı motor ve batarya konfigürasyonuyla geliyor: P6 RWD: 369 hp, 480 Nm tork – 0-100 km/s 5,9 sn – 80 kWh batarya – 620 km menzil, P10 AWD: 503 hp, 710 Nm tork – 0-100 km/s 4,6 sn – 91 kWh batarya – 660 km menzil, P12 AWD: 670 hp, 790 Nm tork – 0-100 km/s 3,9 sn – 112 kWh batarya – 810 km menzil.

#11
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Üst seviye model, 400 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan 80’e yalnızca 19 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca 10 dakikalık hızlı şarjla 340 km menzil kazanmak mümkün. Tüm modellerde 10 yıl batarya garantisi sunuluyor.

#12
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

EX60, Volvo’nun mega döküm (mega casting) teknolojisini kullandığı ilk model oldu. Bu sayede yüzlerce küçük metal parça yerine, tek parça alüminyum gövde blokları kullanılarak daha düşük ağırlık ve daha yüksek rijitlik elde ediliyor.

#13
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Ayrıca, batarya hücrelerinin doğrudan şasiye entegre edildiği cell-to-body mimarisi, hem verimliliği hem de güvenliği artırıyor. Volvo, bu teknolojilerin markanın “sürdürülebilir performans” vizyonunun merkezinde yer aldığını vurguluyor.

#14
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Yeni Volvo EX60, şu anda Avrupa’da siparişe açılmış durumda. Bahar aylarında İsveç’te üretime girecek modelin P6 ve P10 versiyonları yaz aylarından itibaren teslim edilecek. P12 AWD ise yıl sonuna doğru müşterilere ulaşacak. Fiyatlar 62.990 eurodan başlıyor.

#15
Foto - Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Volvo EX60, sadece performans ve menzil verileriyle değil, yapay zekâ destekli sürüş deneyimi ve yeni üretim teknolojileriyle de markanın elektrikli geleceğini temsil ediyor. EX60, Volvo’nun 2030’a kadar tamamen elektrikli marka olma yolundaki en iddialı adımlarından biri olarak görülüyor. Haber Kaynağı: Volvo Cars

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!
Dünya

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

Kanada ordusunun olası bir ABD işgaline karşı hazırlık yaptığı ve modellemelerinde Afganistan'daki Taliban direnişini örnek aldığı belirtild..
Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer
Medya

Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer

Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar Altuğ isimli oyuncunun mini eteğinin parasızlıktan olmadığı ortaya çıktı. Altuğ, Bebek’teki lüks ..
Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"
Gündem

Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu ..
DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı
Aktüel

DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı

Dem Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ismini taşıyan ve 1974..
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU, katıldığı televizyon programında dış politikadan terörle mücadeleye kadar gündeme dair çarpıc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23