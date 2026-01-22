Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor
Volvo, en çok satan modeli XC60’ın elektrikli versiyonu EX60 ile sahneye çıktı. EX60'ın özellikleri büyük dikkat çekiyor.
İsveçli otomotiv devi Volvo, Avrupa elektrikli SUV pazarında güçlü bir geri dönüş hedefiyle EX60 modelini tanıttı.
Markanın 2008’den bu yana 2,7 milyondan fazla satan XC60 modelinin tam elektrikli versiyonu olan EX60, adını miras aldığı modeli hatırlatsa da, tamamen yeni SPA3 platformu üzerine inşa edildi.
Volvo, 2025’te elektrikli araç satışlarının yüzde 13 düşmesinin ardından EX60 ile bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.
Yeni EX60, dış tasarımda büyük kardeşi EX90 ile benzer bir dil taşıyor. Ön kısımda kapalı panjur ve bölünmüş LED farlar, arkada ise markanın imzası haline gelen dikey üst stoplar dikkat çekiyor.
Volvo’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, cam altına entegre edilmiş küçük kanat biçimli kapı kolları. Bu sıra dışı tasarım unsuru sayesinde 0,26 Cd’lik düşük sürtünme katsayısı elde edildi.
Cross Country versiyonu ise 21 inç özel jantlar, paslanmaz çelik koruma plakaları ve geniş çamurluk yapısıyla daha kaslı bir duruş sergiliyor. Havalı süspansiyon sistemi, yüksek hızlarda gövdeyi otomatik olarak alçaltarak verimliliği artırıyor.
Volvo EX60’ın iç mekânı neredeyse tamamen butonsuz tasarlandı. Tüm fonksiyonlar büyük bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilirken, Volvo tarihinde ilk kez Google Gemini AI asistanı kullanılmaya başlandı.
Yeni sistem sayesinde, sesli komutlar çok daha doğal ve hızlı yanıt veriyor; haritalar anında yükleniyor ve menüler arasında gecikme yaşanmıyor.
Ayrıca kabinde 28 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi bulunuyor. Bu sistemde dört koltuğun başlıklarına hoparlör entegre edilerek, kişisel ses alanı deneyimi sunuluyor. Tamamen düz zeminli iç tasarım, yaşam ve depolama alanlarını genişletirken, ön bagaj (frunk) 85 litrelik ek yükleme alanı sağlıyor.
Yeni EX60, üç farklı motor ve batarya konfigürasyonuyla geliyor: P6 RWD: 369 hp, 480 Nm tork – 0-100 km/s 5,9 sn – 80 kWh batarya – 620 km menzil, P10 AWD: 503 hp, 710 Nm tork – 0-100 km/s 4,6 sn – 91 kWh batarya – 660 km menzil, P12 AWD: 670 hp, 790 Nm tork – 0-100 km/s 3,9 sn – 112 kWh batarya – 810 km menzil.
Üst seviye model, 400 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan 80’e yalnızca 19 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca 10 dakikalık hızlı şarjla 340 km menzil kazanmak mümkün. Tüm modellerde 10 yıl batarya garantisi sunuluyor.
EX60, Volvo’nun mega döküm (mega casting) teknolojisini kullandığı ilk model oldu. Bu sayede yüzlerce küçük metal parça yerine, tek parça alüminyum gövde blokları kullanılarak daha düşük ağırlık ve daha yüksek rijitlik elde ediliyor.
Ayrıca, batarya hücrelerinin doğrudan şasiye entegre edildiği cell-to-body mimarisi, hem verimliliği hem de güvenliği artırıyor. Volvo, bu teknolojilerin markanın “sürdürülebilir performans” vizyonunun merkezinde yer aldığını vurguluyor.
Yeni Volvo EX60, şu anda Avrupa’da siparişe açılmış durumda. Bahar aylarında İsveç’te üretime girecek modelin P6 ve P10 versiyonları yaz aylarından itibaren teslim edilecek. P12 AWD ise yıl sonuna doğru müşterilere ulaşacak. Fiyatlar 62.990 eurodan başlıyor.
Volvo EX60, sadece performans ve menzil verileriyle değil, yapay zekâ destekli sürüş deneyimi ve yeni üretim teknolojileriyle de markanın elektrikli geleceğini temsil ediyor. EX60, Volvo’nun 2030’a kadar tamamen elektrikli marka olma yolundaki en iddialı adımlarından biri olarak görülüyor. Haber Kaynağı: Volvo Cars
