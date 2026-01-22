Yeni Volvo EX60 810 km menzil ve yapay zeka ile geliyor

Volvo EX60, sadece performans ve menzil verileriyle değil, yapay zekâ destekli sürüş deneyimi ve yeni üretim teknolojileriyle de markanın elektrikli geleceğini temsil ediyor. EX60, Volvo’nun 2030’a kadar tamamen elektrikli marka olma yolundaki en iddialı adımlarından biri olarak görülüyor. Haber Kaynağı: Volvo Cars