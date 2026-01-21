Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştüren ve ilk reaktörü yüzde 99 oranında tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yine CHP’nin hedefi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan dev projeyi hedef alarak "Derhal proje iptal edilmeli, çalışmalar durdurulmalı" skandalına imza attı.
Milyarlarca dolarlık yatırımın çöpe atılmasını isteyen Yavuzyılmaz'ın bu çıkışı, akıllara "Türkiye'nin dışarıda düşmana ihtiyacı yok, içerideki muhalefet yetiyor" yorumlarını getirdi.
Milli çıkarlarımıza karşı her projede "hayır" safında yer alan zihniyet, bu kez de enerji arz güvenliğimizi baltalamaya soyundu. Tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak olan dev tesisin kapısına kilit vurulmasını isteyen CHP'li Yavuzyılmaz, Avrupa ve dünya nükleer enerjiye geri dönerken Türkiye'nin bu teknolojiden mahrum kalmasını savundu. Dışa bağımlılığı bitirecek her hamleden rahatsızlık duyan bu tutum, kamuoyunda büyük tepki toplarken vatandaşlar sosyal medyada "Bu proje kimin çıkarına dokunuyor da iptal edilmesini istiyorsunuz?" diyerek CHP'li isme sert cevap verdi.
