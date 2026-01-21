  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştüren ve ilk reaktörü yüzde 99 oranında tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yine CHP’nin hedefi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan dev projeyi hedef alarak "Derhal proje iptal edilmeli, çalışmalar durdurulmalı" skandalına imza attı.

Milyarlarca dolarlık yatırımın çöpe atılmasını isteyen Yavuzyılmaz'ın bu çıkışı, akıllara "Türkiye'nin dışarıda düşmana ihtiyacı yok, içerideki muhalefet yetiyor" yorumlarını getirdi.

 

Milli çıkarlarımıza karşı her projede "hayır" safında yer alan zihniyet, bu kez de enerji arz güvenliğimizi baltalamaya soyundu. Tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak olan dev tesisin kapısına kilit vurulmasını isteyen CHP'li Yavuzyılmaz, Avrupa ve dünya nükleer enerjiye geri dönerken Türkiye'nin bu teknolojiden mahrum kalmasını savundu. Dışa bağımlılığı bitirecek her hamleden rahatsızlık duyan bu tutum, kamuoyunda büyük tepki toplarken vatandaşlar sosyal medyada "Bu proje kimin çıkarına dokunuyor da iptal edilmesini istiyorsunuz?" diyerek CHP'li isme sert cevap verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yah

hic bir tereddud yok bu itler kesin kesin donme

Ahmet

CHP bu milletin değerlerini hiçe sayan dışa bağımlı hale gelen bir kitle partisi dir. Bu ülkenin yasaları derhal CHP ye kayyum atamalıdır.. Daha fazla milletin ayarlarıyla oynamasın..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
